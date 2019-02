மாவட்ட செய்திகள்

கையகப்படுத்தியதற்கு இழப்பீடு வழங்காததால் சாலையை அப்புறப்படுத்தி நிலத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் ராமநாதபுரம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Without compensation for acquisition, the road must be removed and handed over to the land owner Ramanathapuram court order

கையகப்படுத்தியதற்கு இழப்பீடு வழங்காததால் சாலையை அப்புறப்படுத்தி நிலத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் ராமநாதபுரம் கோர்ட்டு உத்தரவு