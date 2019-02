மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமருக்கு ரூ.17 மணியார்டர் அனுப்பிய விவசாயிகள் கடனை தள்ளுபடி செய்யக்கோரி ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர் + "||" + The farmers who sent Rs 17 a PM to the Prime Minister were also involved in the demonization of debt

பிரதமருக்கு ரூ.17 மணியார்டர் அனுப்பிய விவசாயிகள் கடனை தள்ளுபடி செய்யக்கோரி ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்