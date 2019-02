மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் மனு தர்ம சாசன நகலை எரிக்க முயற்சி திராவிடர் கழகத்தினர் 67 பேர் கைது + "||" + Dravida Munnetra Kazhagam tried to burn a copy of Dharma Sasana in Trichy 67 people arrested

திருச்சியில் மனு தர்ம சாசன நகலை எரிக்க முயற்சி திராவிடர் கழகத்தினர் 67 பேர் கைது