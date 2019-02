மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் 80 வகையான பறவை இனங்கள் கண்டுபிடிப்பு வனத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + In Kumari district, 80 species of bird species were discovered by Forest Department officials

