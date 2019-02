மாவட்ட செய்திகள்

பனியன் நிறுவன மேலாளரிடம் ரூ.1½ லட்சம் வழிப்பறி- மேற்பார்வையாளர் உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + Rs.1½ lakh was detained by the company's manager, 3 persons including the supervisor

பனியன் நிறுவன மேலாளரிடம் ரூ.1½ லட்சம் வழிப்பறி- மேற்பார்வையாளர் உள்பட 3 பேர் கைது