மாவட்ட செய்திகள்

காதலை ஏற்காததால் ஆத்திரம்:இளம்பெண்ணின் புகைப்படத்தை முகநூலில் பதிவிட்ட வாலிபர் கைது + "||" + Rage because of not accepting love: A young girl who posted a photo of a young girl has been arrested

காதலை ஏற்காததால் ஆத்திரம்:இளம்பெண்ணின் புகைப்படத்தை முகநூலில் பதிவிட்ட வாலிபர் கைது