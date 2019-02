மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக, 14–ந் தேதி பா.ஜ.க. தலைவர் அமித்ஷா ஈரோடு வருகை வானதி சீனிவாசன் தகவல் + "||" + BJP leader Amit Shah's visit to the polls on April 14 Vanati Srinivasan Information

தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக, 14–ந் தேதி பா.ஜ.க. தலைவர் அமித்ஷா ஈரோடு வருகை வானதி சீனிவாசன் தகவல்