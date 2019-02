மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில் 3 ஆயிரம் பெண்களுக்கு தாலிக்கு தங்கம்-திருமண உதவித்தொகை அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் வழங்கினார் + "||" + Minister of Health and Social Welfare OS Mianan presented Thalai for Thousand Thousands of women in Nagas

நாகையில் 3 ஆயிரம் பெண்களுக்கு தாலிக்கு தங்கம்-திருமண உதவித்தொகை அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் வழங்கினார்