மாவட்ட செய்திகள்

தரைமட்ட பாலத்தை விரைந்து கட்ட கோரி ஈரோட்டில் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + The public road blockade demanding to build the bridge

தரைமட்ட பாலத்தை விரைந்து கட்ட கோரி ஈரோட்டில் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்