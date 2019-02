மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் 100 படுக்கைகளுடன் இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனை பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + ESI hospital with 100 beds in Tirupur Prime Minister Modi laid the foundation stone

திருப்பூரில் 100 படுக்கைகளுடன் இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனை பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார்