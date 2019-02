மாவட்ட செய்திகள்

ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்து காஜா–பட்டன் விலையை 25 சதவீதம் உயர்த்த முடிவு சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Since April The price of Gaja-Button is 25 per cent

