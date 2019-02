மாவட்ட செய்திகள்

கட்டாய ஹெல்மெட் திட்டத்துக்கு பொதுமக்களிடம் ஆதரவில்லை போலீஸ் அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி + "||" + Compulsory helmet scheme is not supported by the public Police officers were shocked

கட்டாய ஹெல்மெட் திட்டத்துக்கு பொதுமக்களிடம் ஆதரவில்லை போலீஸ் அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி