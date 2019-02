மாவட்ட செய்திகள்

புயல் நிவாரணம் கிடைக்கவில்லை என்று கோரி கிராம சேவை மையத்தில் பொதுமக்கள் காத்திருப்பு போராட்டம் + "||" + The public waits for the civil service center demanding that the storm relief is not available

புயல் நிவாரணம் கிடைக்கவில்லை என்று கோரி கிராம சேவை மையத்தில் பொதுமக்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்