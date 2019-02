மாவட்ட செய்திகள்

கோயம்பேட்டில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு கஞ்சா கடத்த முயன்ற மருத்துவ மாணவர் கைது + "||" + From Coimbatore to Puducherry Medical student arrested for attempting to kidnap Kanja

கோயம்பேட்டில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு கஞ்சா கடத்த முயன்ற மருத்துவ மாணவர் கைது