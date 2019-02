மாவட்ட செய்திகள்

காதலித்து திருமணம் செய்வதாக கூறி இளம்பெண்ணை கர்ப்பமாக்கிய வாலிபருக்கு 10 ஆண்டு சிறை தண்டனை + "||" + A young man sentenced to 10 years in prison for breastfeeding, saying that she is married and married

காதலித்து திருமணம் செய்வதாக கூறி இளம்பெண்ணை கர்ப்பமாக்கிய வாலிபருக்கு 10 ஆண்டு சிறை தண்டனை