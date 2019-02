மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பனப்பள்ளி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்டகிராமங்களில், எருது விடும் விழா நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும்கலெக்டரிடம், பி.முருகன் எம்.எல்.ஏ. கோரிக்கை + "||" + Vapanapalli assembly constituency In villages, let the bungalow be held To Collector, P.Murugan MLA Request

வேப்பனப்பள்ளி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்டகிராமங்களில், எருது விடும் விழா நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும்கலெக்டரிடம், பி.முருகன் எம்.எல்.ஏ. கோரிக்கை