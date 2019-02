மாவட்ட செய்திகள்

40 தொகுதிகளிலும் அ.ம.மு.க. வெற்றி பெறும் ‘அ.தி.மு.க.-பா.ஜ.க. கூட்டணி அமைவது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி’ + "||" + In 40 volumes AMMK Will succeed 'ADMK-BJP We are happy to have a coalition '

40 தொகுதிகளிலும் அ.ம.மு.க. வெற்றி பெறும் ‘அ.தி.மு.க.-பா.ஜ.க. கூட்டணி அமைவது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி’