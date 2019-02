மாவட்ட செய்திகள்

தொல்லியல் துறை விதிமுறைகளை மீறி கங்கை கொண்ட சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் கோவில் அருகில் கட்டப்படும் ஓட்டல் கட்டுமான பணிகளை நிறுத்த நோட்டீசு வழங்கப்பட்டது + "||" + Archeology department Violation of rules Gangaikonda Cholapuram Brihadisvara Temple Near Built hotel Notice was given to stop construction work

தொல்லியல் துறை விதிமுறைகளை மீறி கங்கை கொண்ட சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் கோவில் அருகில் கட்டப்படும் ஓட்டல் கட்டுமான பணிகளை நிறுத்த நோட்டீசு வழங்கப்பட்டது