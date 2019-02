மாவட்ட செய்திகள்

காரிமங்கலம், அரூரில்3 வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டுமர்ம ஆசாமிகளுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Karimankalam, in Harur Break the lock of 3 houses and steal jewelry and cash The police are searching for mystery people

காரிமங்கலம், அரூரில்3 வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டுமர்ம ஆசாமிகளுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு