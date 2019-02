மாவட்ட செய்திகள்

வலங்கைமான் வைத்தீஸ்வரர் கோவில் புதிய தேர் வெள்ளோட்டம் திரளான பக்தர்கள் வடம் பிடித்தனர் + "||" + The new chariot of the Tirumangaiman Vaidayeswarar Temple was crowded with large devotees

வலங்கைமான் வைத்தீஸ்வரர் கோவில் புதிய தேர் வெள்ளோட்டம் திரளான பக்தர்கள் வடம் பிடித்தனர்