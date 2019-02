மாவட்ட செய்திகள்

கோம்பையில், செல்போன் கோபுரம் அமைக்க மக்கள் எதிர்ப்பு - கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு + "||" + People protesting to set up the cellphone tower - Request a petition to the collector

கோம்பையில், செல்போன் கோபுரம் அமைக்க மக்கள் எதிர்ப்பு - கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு