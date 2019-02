மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.2 ஆயிரம் உதவித்தொகைக்கான பயனாளிகள் தேர்வில் முறைகேடு - கலெக்டர் அலுவலகத்தில், கிராம மக்கள் புகார் + "||" + Rs.2000 for the amount of aid Malpractice in the selection of beneficiaries

ரூ.2 ஆயிரம் உதவித்தொகைக்கான பயனாளிகள் தேர்வில் முறைகேடு - கலெக்டர் அலுவலகத்தில், கிராம மக்கள் புகார்