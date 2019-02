மாவட்ட செய்திகள்

அன்னவாசல் பகுதிகளில் கழுதை பாலுக்கு திடீர் மவுசு 100 மில்லி ரூ.500-க்கு விற்பனை + "||" + In the Annavasaval region, donkey milk is sold for 100 ml rupees per 500 rupees

அன்னவாசல் பகுதிகளில் கழுதை பாலுக்கு திடீர் மவுசு 100 மில்லி ரூ.500-க்கு விற்பனை