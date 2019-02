மாவட்ட செய்திகள்

15 மாதங்களுக்கு முன் மாயமான வாலிபர் கொலை வழக்கில் மனைவி, கள்ளக்காதலன் உள்பட 6 பேர் கைது + "||" + Six people, including wife and thief, have been detained in the murder case of 15 months ago

15 மாதங்களுக்கு முன் மாயமான வாலிபர் கொலை வழக்கில் மனைவி, கள்ளக்காதலன் உள்பட 6 பேர் கைது