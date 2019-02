மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பலமான கூட்டணி அமைத்துள்ளதால் அ.தி.மு.க. வெற்றி உறுதி அமைச்சர் கே.சி.கருப்பணன் பேட்டி + "||" + Parliamentary election The ADMK's victory is confirmed because of a solid coalition

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பலமான கூட்டணி அமைத்துள்ளதால் அ.தி.மு.க. வெற்றி உறுதி அமைச்சர் கே.சி.கருப்பணன் பேட்டி