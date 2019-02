மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பா.ஜனதா, அ.தி.மு.க. கூட்டணி நிச்சயம் தோற்கடிக்கப்படும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் பேச்சு + "||" + Parliamentary election All the constituencies will be defeated by BJP and AIADMK

