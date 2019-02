மாவட்ட செய்திகள்

‘அ.தி.மு.க. வலுவான கூட்டணி அமைத்து வருகிறது’ அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேச்சு + "||" + Has a strong alliance with the AIADMK

‘அ.தி.மு.க. வலுவான கூட்டணி அமைத்து வருகிறது’ அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேச்சு