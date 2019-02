மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி வலைகள் கமல்ஹாசன் வழங்கினார் + "||" + Kamal Hassan handed over fishing nets to fishermen affected by the Ghaz

