மாவட்ட செய்திகள்

பலமான கூட்டணி அமைத்துள்ளோம், நாடாளுமன்ற தேர்தல் மூலம் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பாடம் புகட்டுங்கள் + "||" + We have formed a strong coalition, and have a lesson for opposition parties through parliamentary elections

பலமான கூட்டணி அமைத்துள்ளோம், நாடாளுமன்ற தேர்தல் மூலம் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பாடம் புகட்டுங்கள்