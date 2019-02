மாவட்ட செய்திகள்

துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் ஊராட்சி செயலாளர்கள் சங்க மாநில தலைவர் பேட்டி + "||" + The head of the Panchayat Secretaries Association will be interviewed to provide timely remuneration for cleaning staff

துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் ஊராட்சி செயலாளர்கள் சங்க மாநில தலைவர் பேட்டி