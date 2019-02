மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் குரங்குகள் அட்டகாசம் - கூண்டு வைத்து பிடிக்க பக்தர்கள் கோரிக்கை + "||" + Monkeys in Thiruvannamalai Arunasaleswarar Temple - Request the devotees to catch cage

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் குரங்குகள் அட்டகாசம் - கூண்டு வைத்து பிடிக்க பக்தர்கள் கோரிக்கை