மாவட்ட செய்திகள்

பவானி அருகே கஞ்சா பதுக்கி விற்ற வாலிபர் கைது வாய்க்காலில் குதித்து தப்பியவருக்கு வலைவீச்சு + "||" + The young man arrested who sold the cannabis near Bhavani

பவானி அருகே கஞ்சா பதுக்கி விற்ற வாலிபர் கைது வாய்க்காலில் குதித்து தப்பியவருக்கு வலைவீச்சு