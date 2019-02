மாவட்ட செய்திகள்

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றியம், கழுவந்தோண்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அரசு பள்ளிகளுக்கு கல்விச்சீர் + "||" + Jayankondam Union, washed away the Panchayat Union government for schools

ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றியம், கழுவந்தோண்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அரசு பள்ளிகளுக்கு கல்விச்சீர்