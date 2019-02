மாவட்ட செய்திகள்

வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு சிறப்பு நிதி அளிக்க பயனாளிகள் கணக்கெடுப்பு பணி மும்முரம் + "||" + The beneficiary survey work is being done to provide special funding for those under the poverty line

வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு சிறப்பு நிதி அளிக்க பயனாளிகள் கணக்கெடுப்பு பணி மும்முரம்