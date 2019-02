மாவட்ட செய்திகள்

இறந்து விட்டதாக கூறி வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து தி.மு.க. பிரமுகர் பெயர் நீக்கம் முத்துப்பேட்டையில் பரபரப்பு + "||" + DMK from the electoral roll saying that he was dead Popular name removal

இறந்து விட்டதாக கூறி வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து தி.மு.க. பிரமுகர் பெயர் நீக்கம் முத்துப்பேட்டையில் பரபரப்பு