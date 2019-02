மாவட்ட செய்திகள்

மணல் தட்டுப்பாட்டை கண்டித்து கட்டிட தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் சீர்காழியில் நடந்தது + "||" + The demonstration took place in a barrage of protest workers condemning the sand mining

மணல் தட்டுப்பாட்டை கண்டித்து கட்டிட தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் சீர்காழியில் நடந்தது