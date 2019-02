மாவட்ட செய்திகள்

கோடைகாலத்தில் தண்ணீர் இன்றி கருகும் கரும்பு, வாழையை காப்பாற்ற மாற்று நடவடிக்கை கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Sugar cane without water in the summer, petition to the Collector to save the banana

கோடைகாலத்தில் தண்ணீர் இன்றி கருகும் கரும்பு, வாழையை காப்பாற்ற மாற்று நடவடிக்கை கலெக்டரிடம் மனு