மாவட்ட செய்திகள்

தேர்வுக்கு படிக்க சொல்லியதால் கிணற்றில் குதித்து மாணவன் தற்கொலை + "||" + The student has committed suicide by jumping into the well

தேர்வுக்கு படிக்க சொல்லியதால் கிணற்றில் குதித்து மாணவன் தற்கொலை