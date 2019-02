மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் முதல் முறையாக மக்களை தேடி சென்று வரி வசூல் செய்யும் சேவை பேராவூரணியில் தொடங்கப்பட்டது + "||" + In Thanjavur district For the first time go in search of people Tax collection service Launched in Peravurani

தஞ்சை மாவட்டத்தில் முதல் முறையாக மக்களை தேடி சென்று வரி வசூல் செய்யும் சேவை பேராவூரணியில் தொடங்கப்பட்டது