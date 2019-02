மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானலில் கட்டிடங்களுக்கு ‘சீல்’ வைப்பதை கண்டித்து உண்ணாவிரதம் + "||" + Fasting condemns the 'sealing' of buildings in Kodaikanal

கொடைக்கானலில் கட்டிடங்களுக்கு ‘சீல்’ வைப்பதை கண்டித்து உண்ணாவிரதம்