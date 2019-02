மாவட்ட செய்திகள்

வறட்சி காரணமாக திருமூர்த்தி அணையில் குறைந்து வரும் நீர்மட்டம் + "||" + Due to the drought, the water level in Thirumoorthy dam is reduced

வறட்சி காரணமாக திருமூர்த்தி அணையில் குறைந்து வரும் நீர்மட்டம்