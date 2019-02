மாவட்ட செய்திகள்

அணைக்கரை செக்போஸ்டில் பணியில் இருந்தபோலீஸ்காரர் விஷம் குடித்து தற்கொலை முயற்சிபிறந்த நாளை கேக் வெட்டி கொண்டாடி விட்டு விபரீத முடிவு + "||" + Anicut was in the checkpost The police tried to commit suicide by drinking poison Birthday cake cut and celebrate the birthday anniversary

அணைக்கரை செக்போஸ்டில் பணியில் இருந்தபோலீஸ்காரர் விஷம் குடித்து தற்கொலை முயற்சிபிறந்த நாளை கேக் வெட்டி கொண்டாடி விட்டு விபரீத முடிவு