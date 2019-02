மாவட்ட செய்திகள்

85 நாட்களுக்குப் பிறகு பாம்பன் பாலம் வழியாக ரெயில் சேவை தொடங்கியது - சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + After 85 days the rail service started through the Pamban Bridge - tourists happy

85 நாட்களுக்குப் பிறகு பாம்பன் பாலம் வழியாக ரெயில் சேவை தொடங்கியது - சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி