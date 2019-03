மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 9 தாசில்தார்கள் இடமாற்றம் கலெக்டரின் நடவடிக்கையை கண்டித்து வருவாய்த்துறையினர் போராட்டம் + "||" + 9 Thalshdars transferred in the district Revenue participants protest against collector's action

மாவட்டத்தில் 9 தாசில்தார்கள் இடமாற்றம் கலெக்டரின் நடவடிக்கையை கண்டித்து வருவாய்த்துறையினர் போராட்டம்