மாவட்ட செய்திகள்

கோவிலில் கூட்டம் நடத்தி ரேஷன்கடை ஊழியர்களிடம் லஞ்சம் வசூல் - லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி சோதனையில் 3 அதிகாரிகள் சிக்கினர் + "||" + Resankatai staff meeting in the temple to the collection of bribes

கோவிலில் கூட்டம் நடத்தி ரேஷன்கடை ஊழியர்களிடம் லஞ்சம் வசூல் - லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி சோதனையில் 3 அதிகாரிகள் சிக்கினர்