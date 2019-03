மாவட்ட செய்திகள்

காரிப்பட்டி அருகே, நிலம் அளவீடு செய்யவிவசாயியிடம் ரூ.8 ஆயிரம் லஞ்சம்; கிராம நிர்வாக அலுவலர் கைதுலஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி + "||" + To calibrate the land near Karipatti Rs8000 bribe to farmers Rural Admin Officer arrested The vigilance police action

காரிப்பட்டி அருகே, நிலம் அளவீடு செய்யவிவசாயியிடம் ரூ.8 ஆயிரம் லஞ்சம்; கிராம நிர்வாக அலுவலர் கைதுலஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி