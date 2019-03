மாவட்ட செய்திகள்

வெயிலை சமாளிக்க பெரம்பலூர் போலீசாருக்கு பழச்சாறு போலீஸ் சூப்பிரண்டு திஷாமித்தல் வழங்கினார் + "||" + The police had supplied the juice to Perambalur police to deal with the sun

வெயிலை சமாளிக்க பெரம்பலூர் போலீசாருக்கு பழச்சாறு போலீஸ் சூப்பிரண்டு திஷாமித்தல் வழங்கினார்