மாவட்ட செய்திகள்

கார் டிரைவர் சாவில் திடீர் திருப்பம்:ஜல்லிக்கட்டில் பங்கேற்க தடை விதித்ததால் விஷம் குடித்து தற்கொலைபோலீஸ் விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல் + "||" + Suicide by drinking poison because of the ban on participation in the Jallikattu In a police inquiry

கார் டிரைவர் சாவில் திடீர் திருப்பம்:ஜல்லிக்கட்டில் பங்கேற்க தடை விதித்ததால் விஷம் குடித்து தற்கொலைபோலீஸ் விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்