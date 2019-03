மாவட்ட செய்திகள்

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் பூச்சொரிதல் விழா 10-ந் தேதி தொடங்குகிறது + "||" + The Samayapuram Mariamman temple begins on the 10th day of the festival

