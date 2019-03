மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டுமாவட்டங்கள் இடையேயான பணிமாறுதல் ஆணையை செயல்படுத்த கூடாதுவட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள், கலெக்டரிடம் மனு + "||" + For parliamentary elections Do not carry out the transmitting order between the districts Regional Development Officers, petitioners to the Collector

